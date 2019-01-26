Минфин США снял санкции с трех связанных с Дерипаской компаний

12:34 | 28.01.2019

Минфин США снял санкции с российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго», но оставил в силе все ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски. Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что условием отмены ограничений было снижение прямых и косвенных долей Дерипаски и выход из-под его контроля.



Сделка по снятию ограничительных мер предусматривала обновление совета директоров РУСАЛа. В частности, свои посты покинули председатель совета Жан Пьер Томас и и независимый директор Филипп Мэйлфейт. Компания En+ полностью обновила совет директоров. Число независимых директоров было увеличено с трёх до восьми. Их кандидатуры одобрил Департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США. В совете директоров будет шесть американцев и британцев, сообщает РИА Новости.