77% граждан РФ выступают против передачи Японии южных островов Курильской гряды

12:29 | 28.01.2019

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к требованию японской стороны о передаче части Курил. Об этом сообщает РИА «Новости». «О требовании вернуть Японии южные острова Курильской гряды знают 79% россиян... Три четверти (77%) респондентов выступают против передачи южных островов Японии», — приводит данные опроса агентство.



За передачу островов высказались 14% респондентов. Половина опрошенных считает, что Россия и Япония должны продолжать переговоры по островам столько, сколько это потребуется.