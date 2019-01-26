Пособия для инвалидов, ветеранов и ряда других льготников увеличат с 1 февраля

12:24 | 28.01.2019

Пособия для инвалидов, ветеранов и ряда других льготников повысят с 1 февраля. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр России Медведев, передает Вести.ру. Как отмечается, коэффициент индексации составит 1,043. Таким образом, размер пособий вырастет на 4,3%.