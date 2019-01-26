Россия и мир
12:24 | 28.01.2019
Пособия для инвалидов, ветеранов и ряда других льготников увеличат с 1 февраля
© «Вечерние Ведомости»
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