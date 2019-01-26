В Подмосковье задержан подозреваемый в краже картины Куинджи «Ай-Петри. Крым»

12:20 | 28.01.2019

Задержан преступник, похитивший 27 января из Третьяковской галереи картину русского художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Полотно обнаружено в Подмосковье, передает gazeta.ru. О подозреваемом известно, что в декабре его уже задерживали за хранение наркотиков, он находится под подпиской о невыезде.



Как напоминает iz.ru, злоумышленник 27 января на глазах у посетителей Третьяковской галереи вынул полотно из рамы и скрылся на автомобиле, попав при этом на камеры видеонаблюдения.