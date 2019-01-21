Депутат Верховной рады подверг критике Германию и Францию, обвинив их в газовом обмане

14:52 | 27.01.2019

Фото: nv.ua

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев подверг критике крупнейшие европейские страны – Германию и Францию. По мнению депутата, они «недостаточно озабочены перспективой прекращения транзита российского газа через Украину», об этом со ссылкой на телеканал «Наш» сообщает «Московский комсомолец».



Германия и Франция только на словах выражают озабоченность из-за перспектив прекращения транзита, а на практике их действия идут вразрез со словами, заявил политик в эфире телеканала «Наш».



«У нас нет ни одного партнера в решении наших проблем», - высказал сожаление депутат.



Он также отметил, что «со времен Юлии Владимировны» (Тимошенко), когда-то бывшей премьер-министром Украины, у страны было уже две «газовых войны», после которых Европа относится к Украине как к ненадежному поставщику. Поэтому лидеры европейских стран и санкционируют реализацию проектов, которые позволят поставлять российский газ в обход территории Украины. Кроме того, добавил Мураев, у России есть альтернативные маршруты поставок своего газа, а вот Украина альтернатив своей газотранспортной системе представить не может.