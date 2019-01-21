Жуткое видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области появилось в сети

Видеозапись крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области появилась в сети. На видеозаписи, размещённой пользователем rusvesna. su1945 на YouTube виден момент посадки самолёта в условиях плохой видимости во время сильного снегопада.На кадрах видно, как тяжёлая машина в момент касания с землёй буквально переламывается пополам и загорается, но продолжает движение и разваливается на части.Напомним, трагедия произошла 22 января в Мурманской области, бомбардировщик Ту-22М3 разбился при заходе на посадку. Два члена экипажа погибли на месте крушения самолёта, еще один скончался позже, в больнице.