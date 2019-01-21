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Россия и мир


 

13:02 | 26.01.2019

Фото : TurkStream

«Турецкий поток» признан самым опасным для Киева проектом

Эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил, что газопровод «Турецкий поток» представляет большую опасность для Киева чем «Северный поток-2»,.так как после запуска магистрали Украина лишится транзита российского газа окончательно, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал «Новое время».

Как отмечает эксперт, по газопроводу «Северный поток — 2» Россия не может доставлять газ покупателям из южноевропейских стран, таких как Италия, Франция и балканские страны, а это дает Украине шансы сохранить большую часть транзита. Однако при запуске всей цепочки «Турецкого потока» российский газ будет поставляться туда именно по нему.

При этом, отмечает Гирман, если интересы Украины и США, выступающих против строительства «Северного потока — 2» совпали, то в случае с «Турецким потоком» ничего подобного не наблюдается.

© «Вечерние Ведомости»

 


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