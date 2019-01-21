«Турецкий поток» признан самым опасным для Киева проектом

13:02 | 26.01.2019

Фото : TurkStream

Эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил, что газопровод «Турецкий поток» представляет большую опасность для Киева чем «Северный поток-2»,.так как после запуска магистрали Украина лишится транзита российского газа окончательно, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал «Новое время».



Как отмечает эксперт, по газопроводу «Северный поток — 2» Россия не может доставлять газ покупателям из южноевропейских стран, таких как Италия, Франция и балканские страны, а это дает Украине шансы сохранить большую часть транзита. Однако при запуске всей цепочки «Турецкого потока» российский газ будет поставляться туда именно по нему.



При этом, отмечает Гирман, если интересы Украины и США, выступающих против строительства «Северного потока — 2» совпали, то в случае с «Турецким потоком» ничего подобного не наблюдается.