Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит призывать Россию к соблюдению ДРСМД

16:52 | 25.01.2019

НАТО продолжит призывать Россию к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО, цитирует РИА Новости.



При этом, по его словам, признаков прорыва по итогам заседания союзники не увидели, хотя заседание и было «профессиональным». «По обеим этим темам мы разошлись во мнениях. И именно поэтому важен этот диалог», — заявил Столтенберг.