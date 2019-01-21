В США могут объявить режим чрезвычайного положения

16:46 | 25.01.2019

Проект декларации об объявлении режима чрезвычайного положения в США готовят чиновники Белого дома для президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на проект документа. Ожидается, что это позволит получить финансирование строительства стены на американо-мексиканской границе без одобрения конгресса.



«Огромное число иностранцев, незаконным образом проникающих в США каждый день, представляют прямую угрозу безопасности нации, что приравнивается к чрезвычайному положению», — говорится в черновом варианте заявления.



В случае введения режима ЧП строительством пограничных укреплений займется корпус военных инженеров армии США.