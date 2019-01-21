Полиция задержала более 130 человек за беспорядки возле парламента Греции в центре Афин

16:42 | 25.01.2019

Полиция в четверг задержала 133 человек и арестовала 10 человек из ультраправых организаций до, во время и после митинга оппозиции возле парламента Греции в центре Афин, в том числе за участие в беспорядках, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.



Манифестацию на площади Синтагма проводили противники переименования бывшей югославской Республики Македонии в Республику Северная Македония, передает «Росбалт». Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.