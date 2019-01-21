Прах Людмилы Алексеевой захоронят на кладбище в Вашингтоне в апреле

16:34 | 25.01.2019

Прах председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой захоронят в Вашингтоне на кладбище Рок-Крик. Об этом рассказал настоятель вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей протоиерей Виктор (Потапов), передает rg.ru.



По его словам, на прошлой неделе с ним связался по этому вопросу сын правозащитницы Михаил. «Мы договорились, что захоронение проведем 6 апреля», — сказал священник.



Людмила Алексеева умерла 8 декабря в возрасте 91 года. Правозащитница родилась в Евпатории, в СССР активно участвовала в деятельности диссидентов и занималась распространением самиздата. В 1976 году она стала одним из соучредителей Московской Хельсинкской группы, а год спустя переехала в США из-за угрозы ареста, где прожила 16 лет, напоминает РБК.