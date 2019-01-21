В Кремле заявили об отсутствии просьб о помощи от Мадуро

16:29 | 25.01.2019

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что глава Венесуэлы Мадуро не обращался к российской стороне с просьбами о помощи на фоне антиправительственных митингов в стране, сообщает РИА «Новости». Как напоминает lenta.ru, беседа между Мадуро и Путиным состоялась накануне. Президент РФ выразил поддержку главе Венесуэлы в условиях «спровоцированного извне внутриполитического кризиса».



Обстановка в Венесуэле обострилась после того, как в среду лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его поддержали Соединенные Штаты и ряд других государств, отмечает «Эхо Москвы».