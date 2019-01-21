Россия и мир
16:23 | 25.01.2019
Артист Владимир Зеленский подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины
Как напоминает РБК, 21 января партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом на выборах президента. Ранее она называлась «Партия решительных перемен», однако была переименована. Такое же название имеет телесериал студии «Квартал 95», в котором Зеленский играет роль учителя, ставшего президентом Украины. О решении пойти на выборы Зеленский объявил в новогоднюю ночь.
© «Вечерние Ведомости»
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