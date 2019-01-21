Артист Владимир Зеленский подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

16:23 | 25.01.2019

Украинский артист, художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский 25 января передал в центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты страны, сообщает издание «Гордон».



Как напоминает РБК, 21 января партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом на выборах президента. Ранее она называлась «Партия решительных перемен», однако была переименована. Такое же название имеет телесериал студии «Квартал 95», в котором Зеленский играет роль учителя, ставшего президентом Украины. О решении пойти на выборы Зеленский объявил в новогоднюю ночь.