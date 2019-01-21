В России в начале 2019 года резко подорожала курица

16:20 | 25.01.2019

В январе 2019 года выросли оптовые и розничные цены на мясо кур. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством сельского хозяйства РФ. Сообщается, что в январе средневзвешенная оптовая цена на курятину составила 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8 процента превышает показатели прошлого года, передает РИА «Новости».



В комментарии РБК в Минсельхозе рассказали, что главная причина подорожания — прошлогодняя вспышка птичьего гриппа, из-за которой пострадали сразу несколько отечественных производителей. Опрошенные изданием участники рынка назвали еще несколько причин: снижение объемов импорта, рост цен на корма и топливо.