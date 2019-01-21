Более 5 тысяч приехавших на ЧМ-2018 иностранцев остались в России

16:09 | 25.01.2019

В настоящее время на территории России незаконно находятся более пяти тысяч человек, которые приехали на чемпионат мира по футболу в 2018 году по паспорту болельщика. Об этом заявил замруководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Каюшкин.



«650 тыс. иностранных граждан въехали в Россию по паспорту болельщика. Почти все они своевременно покинули страну. По состоянию на 31 декабря 2018 года их осталось около 12 тыс., на сегодняшний день — 5,5 тыс. Мы работаем с ФСБ, планируется выдворить оставшихся до 30 марта», — заявил Каюшкин. Он добавил, что к 30 марта этих иностранцев должны выдворить из страны.



Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля.