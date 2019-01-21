В одном из поселков Красноярского края подросток открыл стрельбу около школы

16:05 | 25.01.2019

Ученик девятого класса сельской школы в поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края пришел к учебному заведению с ружьем и открыл стрельбу на улице, сообщает телеканал «360». Позднее на место прибыл участковый, который сумел забрать оружие.



«В настоящее время ружье изъято. Как установлено, незарегистрированное ружьё принадлежало его деду, который является опекуном», — сказал начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.