Минобороны РФ рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда

16:00 | 25.01.2019

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы о процессе освобождения Ленинграда от блокады фашистских войск в 1944 году. Уникальные материалы в основном касаются «Дороги жизни» и обнародованы в честь 75-й годовщины освобождения города, передает iz.ru.



Так, в открытый доступ выложены постановления об организации военно-стратегической магистрали, схемы транспортировки ресурсов и эвакуации населения, отчёты о боевых операциях подводных лодок.



Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.