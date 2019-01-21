Джордж Сорос назвал Си Цзиньпина самым опасным противником «открытых обществ»

12:09 | 25.01.2019

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин является самым опасным противником «открытых обществ». С таким заявлением Сорос выступил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Bloomberg.



«Инструменты контроля, разработанные искусственным интеллектом, дают неотъемлемое преимущество тоталитарным режимам над открытыми обществами», — приводит агентство его слова.



По словам Сороса, Китай разрабатывает централизованную базу данных, которая будет использовать алгоритмы, чтобы определять, представляет ли человек угрозу однопартийной системе. И хотя так называемая система социального рейтинга в Китае пока только развивается, «она будет подчинять судьбу человека интересам однопартийного государства беспрецедентными в истории методами», — уверен Сорос.