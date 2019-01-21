ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс»

12:03 | 25.01.2019

Центральный банк России 25 января объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Еврокапитал-Альянс». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. В банк назначена временная администрация. Вкладчики будут иметь право на страховое возмещение в соответствии с законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». «Еврокапитал-Альянс» занимал 322 место в российской банковской системе.