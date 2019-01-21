Только у 10 процентов граждан РФ выросла зарплата в 2018 году

12:00 | 25.01.2019

Десять процентов работающих россиян заявили о повышении им зарплаты в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



Большинство россиян (63 процента при этом заявили о том, что в 2018 году у них не было изменений на работе. Этот показатель — самый высокий за последние четыре года, с момента прошлого опроса он вырос на 6 процентов



По подсчетам «Ромира», безработными остаются 25 процентов россиян.