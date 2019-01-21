Мадуро заявил, что закрывает посольство и все консульства Венесуэлы в США

11:49 | 25.01.2019

Венесуэла закроет свое посольство и все консульства в Соединенных Штатах. Об этом объявил в четверг президент страны Мадуро, выступая в Верховном суде, сообщает Reuters. Кроме того, он подтвердил, что работающие в Венесуэле американские дипломаты должны до воскресенья покинуть страну.



Как напоминает rg.ru, что отношения Каракаса и Вашингтона в очередной раз обострились накануне, после того как президент США признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы самопровозгласившего себя лидером страны председателя оппозиционного парламента Хуана Гуаидо.