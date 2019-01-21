Трамп пообещал выступить с посланием к конгрессу после окончания шатдауна

17:46 | 24.01.2019

Президент США Дональд Трамп пообещал выступить с ежегодным обращением к Конгрессу «О положении страны» сразу после того, федеральное правительство полностью возобновит свою работу.



По его словам, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сначала попросила его выступить с обращением, но позже передумала на фоне приостановки работы правительства. «Это ее прерогатива. Я выступлю с обращением, когда шатдаун закончится». Трамп добавил, что не ищет альтернативных мест для этого мероприятия, поскольку ничто не сравнится с залом палаты представителей из-за его значимости, истории и традиций, передает РБК.