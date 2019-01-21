Турция собирается самостоятельно создать зону безопасности в Сирии

17:37 | 24.01.2019

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара способна самостоятельно создать зону безопасности в Сирии независимо от желания других стран, передает «Росбалт». «Если с нами захотят сотрудничать США или другие страны, мы не будем против. Но мы можем самостоятельно создать эту безопасную зону», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала Ahaber.