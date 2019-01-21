Синоптики предупредили о сильнейшем за зиму снегопаде в Москве

17:29 | 24.01.2019

В Москве в выходные ожидается метель и осадки до 17 мм. Порывы ветра будут достигать 15 м/с, ожидается метель. Это станет самым сильным снегопадом с начала зимы, передает news.ru. Основной причины плохой погоды станут облачные циклоны. Свое действие они будут оказывать вплоть до понедельника.