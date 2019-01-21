В Москве осудили 11 членов террористической группировки «Исламское государство»

17:20 | 24.01.2019

Московский окружной военный суд приговорил 11 членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) к различным срокам. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра общественных связей ФСБ России.



Шестеро подсудимых получили от 14 до 18 лет лишения свободы, остальные — по шесть лет тюрьмы. Как сообщили в ФСБ, боевики планировали совершение терактов и массовые убийства граждан в многолюдных местах. Все акции подозреваемые собирались снимать на видео и выкладывать в интернет, передает govoritmoskva.ru.