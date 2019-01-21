Экс-глава Шотландии Алекс Салмонд арестован по обвинению в домогательствах

17:14 | 24.01.2019

Бывший глава правительства Шотландии и один из лидеров шотландских националистов Алекс Салмонд арестован, сообщает The Telegraph. Арест связан с обвинениями, которые в январе прошлого года выдвинули два сотрудника администрации. Они заявили, что в 2013 году подверглись сексуальным домогательствам со стороны Салмонда.



Как напоминает «Интерфакс», Салмонд возглавлял правительство Шотландии с 2007 по 2014 год, был лидером Шотландской национальной партии.