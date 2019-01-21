В Китае ученые клонировали пятерых макак с измененными генами

17:07 | 24.01.2019

Китайские ученые отредактировали геном макаки-крабоеда с помощью метода CRISPR/Cas9, а затем клонировали его, получив еще пять обезьян.



Все клонированные макаки намеренно лишены гена BMAL1, который отвечает за циркадные ритмы, то есть внутренние биологические ритмы организма. Отсутствие этого гена приводит к нарушению сна, суточного ритма, депрессиям, головным болям и нейровегетативным заболеваниям, в частности, к болезни Альцгеймера, передает «Росбалт».



Ученые считают, что в перспективе использование в биомедицинских исследованиях клонированных макак позволит снизить общее число обезьян, привлекаемых во всем мире для опытов.