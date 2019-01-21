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Россия и мир


 

17:07 | 24.01.2019

В Китае ученые клонировали пятерых макак с измененными генами

Китайские ученые отредактировали геном макаки-крабоеда с помощью метода CRISPR/Cas9, а затем клонировали его, получив еще пять обезьян.

Все клонированные макаки намеренно лишены гена BMAL1, который отвечает за циркадные ритмы, то есть внутренние биологические ритмы организма. Отсутствие этого гена приводит к нарушению сна, суточного ритма, депрессиям, головным болям и нейровегетативным заболеваниям, в частности, к болезни Альцгеймера, передает «Росбалт».

Ученые считают, что в перспективе использование в биомедицинских исследованиях клонированных макак позволит снизить общее число обезьян, привлекаемых во всем мире для опытов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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