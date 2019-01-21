Оболонский суд в Киеве признал Януковича виновным по делу о госизмене

16:59 | 24.01.2019

Оболонский суд в Киеве признал виновным бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене. Об этом объявил судья Владислав Девятко, передает «112 Украина». Вина Януковича по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины «доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», сказал он.



Как напоминает «Эхо Москвы», наказание для Виктора Януковича пока не назначили. Напомню, военный прокурор попросил для него 15 лет колонии. Приговор выносят заочно, поскольку Януковича на Украине нет. После событий на Евромайдане в центре Киева в 2014м году он бежал в Россию. В Раде постановили, что тем самым он «неконституционным образом» самоустранился от выполнения своих обязанностей, позже, его обвинили в государственной измене.