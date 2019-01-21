В интернете появились фото ударного российского беспилотника «Охотник»

16:52 | 24.01.2019

В рунете появилась первая фотография, на которой, вероятно, запечатлен российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник». На снимок, размещенный в Twitter, обратила внимание «Российская газета».



На снимке видно, как на одном из аэродромов стоит крылатая машина со специальными датчиками на фюзеляже. К слову, раньше появлялась информация о первой выкатке боевого летального аппарата и о подготовке к первому испытательному полету.



Характеристики «Охотника» в настоящее время не раскрываются. Согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников, отмечает «Интерфакс».