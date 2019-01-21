Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Australian Open

16:45 | 24.01.2019

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса и вышел в финал Australian Open. Встреча продолжалась 1 час 46 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:4, 6:0. В финальном поединке Надаль сразится против победителя пары Новак Джокович — Люка Пуй.