В Кремле назвали ситуацию в Венесуэле попыткой узурпации власти

16:41 | 24.01.2019

В Венесуэле произошла попытка узурпации власти, которая противоречит принципам международного права, заявил пресс-секретарь Путина Песков. «Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Это является основой нашей позиции», — сказал он.



Отдельно Песков добавил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Венесуэле и испытывает обеспокоенность из-за происходящего там, а также в связи с заявлениями, которые не исключают внешнее вмешательство во внутренние дела государства со стороны третьих стран.



Как напоминает novayagazeta.ru, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Глава США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом», а Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Мадуро «уступить должность легитимному лидеру». Решение Гуайдо поддержало ряд стран, в том числе Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и другие.