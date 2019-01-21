Ведущую иранского телеканала Press TV Марзие Хашеми освободили в США

13:02 | 24.01.2019

Задержанная в США ведущая иранского англоязычного телеканала Press TV Марзие Хашеми освобождена из тюрьмы, сообщил телеканал Press TV. «Журналистка Press TV Марзие Хашеми освобождена из тюрьмы в США после 11 дней без обвинений в каком-либо преступлении», — говорится в опубликованном в Twitter телеканала посте.



Как напоминает rg.ru, Хашеми была арестована 15 января в Сент-Луисе во время съемок документального фильма, посвященного защите афроамериканцев от произвола полиции. Чуть позже сын задержанной рассказал, что его мать является важным свидетелем по какому-то делу. Никаких обвинений против нее не выдвинуто.