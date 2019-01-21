У россиян оказалось рекордное количество свободных денег по итогам 2018 года

12:52 | 24.01.2019

Средний объем свободных денег у россиян в 2018 году оказался рекордным за всю историю наблюдений. В декабре показатель подскочил более чем в полтора раза по сравнению с ноябрем. Об этом сказано в исследовании холдинга «Ромир», итоги приводит РИА Новости.



«В декабре Индекс «свободных денег» показал традиционный пик конца года. За месяц рост составил более 50%... За год объём свободных денег в декабре вырос на 20%. Таким образом, среднегодовое значение индекса «свободных денег» остановилось на отметке в 24,2 тыс. руб.», — отмечается на сайте холдинга.



Индекс свободных денег - это разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги. В конце года, когда люди получают различные премии, был отмечен самый внушительный рост этого индекса за 12 месяцев, сообщает rg.ru.