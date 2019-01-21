Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

12:47 | 24.01.2019

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон принял решение покинуть пост главы французской автомобильной компании Renault, сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.



Карлос Гон лишился руководящих постов в автоальянсе Renault – Nissan – Mitsubishi после его ареста в Японии по подозрению в сокрытии доходов. После этого компания Nissan объявила о возможном пересмотре своего участия в соглашении, сославшись на неравные условия, напоминает govoritmoskva.ru.