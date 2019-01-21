Россия и мир
12:47 | 24.01.2019
Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault
Карлос Гон лишился руководящих постов в автоальянсе Renault – Nissan – Mitsubishi после его ареста в Японии по подозрению в сокрытии доходов. После этого компания Nissan объявила о возможном пересмотре своего участия в соглашении, сославшись на неравные условия, напоминает govoritmoskva.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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