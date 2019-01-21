12:40 | 24.01.2019

Финляндия возглавила рейтинг «хороших стран» (The Good Country Index), в который включены 153 государства. Как указано на сайте рейтинга, он рассчитывается по более чем 30 параметрам на основе данных различных международных организаций от ООН и ЮНИСЕФ до МВФ, а «его идея проста: измерить, насколько каждая страна на планете способствует общему благу человечества относительно ее размера».



Как отмечает РИА Новости, по сравнению с 2017 годом Финляндия поднялась с четвёртого места на первое и обошла в рейтинге Ирландию, Швецию, Германию и Данию. В десятку «лучших» стран вошли также Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада. Россия занимает в рейтинге 41-е место.