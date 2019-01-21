Во Флориде мужчина устроил стрельбу в банке, погибли пять человек

12:27 | 24.01.2019

В американском штате Флорида 21-летний Зефен Ксавер открыл огонь в офисе SunTrust Bank в Себринге, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. Ксавер попытался ограбить кредитное учреждение, а когда прибыли сотрудники правоохранительных органов, забаррикадировался внутри здания и захватил заложников.



В ответ на требования полицейских сдаться злоумышленник открыл стрельбу. Кто именно погиб, не уточняется. В результате штурма здания несколько человек получили ранения. Стражам порядка удалось задержать злоумышленника, передает rg.ru.