Боевой робот «Уран-9» приняли на вооружение армии РФ

12:22 | 24.01.2019

Роботизированный многофункциональный боевой комплекс «Уран-9» принят на вооружение армией России, заявил глава концерна «Калашников» Владимир Дмитриев. Он добавил, что по итогам тестирования комплексов в Сирии (они находятся там несколько лет) «Уран-9» будет доработан.



Робототехнический комплекс «Уран-9» используется для ведения разведки. Он также предназначен для огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника.