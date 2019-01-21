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Россия и мир


 

12:22 | 24.01.2019

Боевой робот «Уран-9» приняли на вооружение армии РФ

Роботизированный многофункциональный боевой комплекс «Уран-9» принят на вооружение армией России, заявил глава концерна «Калашников» Владимир Дмитриев. Он добавил, что по итогам тестирования комплексов в Сирии (они находятся там несколько лет) «Уран-9» будет доработан.

Робототехнический комплекс «Уран-9» используется для ведения разведки. Он также предназначен для огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника.

© «Вечерние Ведомости»

 


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