Население РФ сократилось впервые за 10 лет

12:08 | 24.01.2019

Росстат опубликовал данные о численности постоянного населения, согласно которым показатель сократился впервые за десять лет.



Численность постоянного населения России на 1 января 2019 года составила 146,794 млн человек. Сокращение за прошлый год составило почти 87 тыс. человек. Так, на начало 2018 года в стране проживали 146,880 млн граждан. В последний раз убыль населения фиксировалась в 2009 году, после этого показатель рос, передает russian.rt.com.



Согласно предварительным данным Росстата, городское население на 1 января 2019 года составляло 109 млн 451,3 тыс. человек (109 млн 326,90 тыс. человек на 1 января 2018 года), сельское население - 37 млн 342,4 тыс. человек (37 млн 553,5 тыс. человек на 1 января 2018 года), отмечает «Интерфакс».