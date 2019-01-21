Российский истребитель Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтийским морем

12:04 | 24.01.2019

Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем шведский самолет-разведчик «Гольфстрим» и вынудил его удалиться от границ России, сообщили 24 января в Минобороны. В российском оборонном ведомстве отметили, что шведский самолёт осуществлял полёт без включённого транспондера.