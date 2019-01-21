Власти США отказались разрывать дипломатические отношения с Венесуэлой

12:00 | 24.01.2019

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро не имеет полномочий для разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, Соединенные Штаты намерены поддерживать связи с этой латиноамериканской страной через Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом, передает РИА «Новости».



Ранее президент США Дональд Трамп официально признал заявление Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом Венесуэлы и пообещал покончить с «узурпацией власти» со стороны Мадуро. Сам Мадуро назвал заявление Гуайдо попыткой госпереворота, организованной США, и разорвал дипломатические отношения с Соединенными Штатами, напоминает РБК.