Глава Чечни Кадыров назвал беспочвенными разговоры о списании долгов республики за газ

11:56 | 24.01.2019

Глава Чечни Кадыров прокомментировал ситуацию с долгами за газ в республике. По его словам, разговоры о «прощённых» 9 млрд рублей беспочвенны. Об этом он написал в своём Telegram-канале.



По словам Кадырова, «некоторые политики и СМИ» вводят людей в заблуждение, говоря о том, что суд списал с жителей Чечни 9 млрд. руб. долга. «Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час», — подчеркнул он, передает РБК.



Как напоминает ТК «Дождь», в январе суд в Грозном списал задолженность населения за газ в размере девяти миллиардов рублей по иску местной прокуратуры. После этого в нескольких регионах России депутаты обратились в прокуратуру с просьбой заняться списанием долгов за газ по примеру Чечни.