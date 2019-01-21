В РАН назвали ошибкой сообщение о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу

16:09 | 23.01.2019

Представители Российской академии наук (РАН) назвали ошибочной информацию о готовящемся присвоении патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Матвиенко звания почетного профессора РАН. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. Там также говорится, что президиум приносит извинения главе РПЦ и председателю Совета Федерации.



Как напоминает РБК, о том, что спикер Совета Федерации и патриарх Кирилл станут почетными профессорами РАН, на прошлой неделе сообщила глава пресс-службы академии наук Светлана Попова