В Казахстане предложили переименовать страну

15:56 | 23.01.2019

Депутат Нижней палаты парламента Казахстана Азат Перуашев предложил изменить название страны на Казахскую Республику. Соответствующий депутатский запрос был направлен премьер-министру Казахстана, сообщает Tengrinews.kz.



Депутат считает, что возвращение «исконного» названия «Казахская республика» восстановит историческую справедливость и станет достойным способом отпраздновать 100-летие образования республики.



Перуашев напомнил, что в 2020 году исполнится 100 лет со дня образования Казахской Республики в составе СССР.