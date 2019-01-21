Президент Венесуэлы Мадуро заявил о пересмотре дипломатических отношений с США

15:50 | 23.01.2019

Президент Венесуэлы Мадуро сообщил, что приказал пересмотреть дипломатические отношения с США. «Я поручил главе МИД Венесуэлы начать полный пересмотр отношений с США и принять политические меры», - заявил Мадуро в эфире телеканала Telesur.



Как отмечает «Эхо Москвы», Мадуро дал понять, что поводом стали последние заявления вице-президента США Майкла Пенса. Накануне Пенс выступил с видеообращением в поддержку запланированных на сегодня в Венесуэле акций протеста против правительства Мадуро.