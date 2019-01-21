Минобороны показало иностранным военным атташе модернизированную ракету 9М729

15:45 | 23.01.2019

Минобороны России в ходе брифинга в среду, 23 января, впервые показало иностранным военным атташе модернизированную ракету 9М729.



Во время брифинга начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Матвеевский заявил, что крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М» не нарушила условий Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку максимальная дальность ее полета составляет 480 километров.



Напомним, в начале декабря 2018 года США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать её.