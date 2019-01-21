Власти Китая выразили протест в связи с новой стратегией разведки США

15:42 | 23.01.2019

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай протестует из-за публикации новой Национальной стратегии в сфере разведки в США, в которой Китай и Россию назвали противниками Штатов, передает РИА «Новости».



«США выпустили целый ряд подобных докладов, в которых выдвигаются необоснованные обвинения в отношении России и Китая. Мы выражаем протест в связи с этим», – сказала она.



Напомним, США в опубликованной обновленной версии Национальной стратегии в сфере разведки заявили, что "многочисленные противники" продолжают искать возможности, чтобы нанести потенциально катастрофический ущерб интересам США путем приобретения и применения оружия массового уничтожения, которое включает биологическое, химическое и ядерное оружие. Среди традиционных противников США в стратегии упоминаются Россия и Китай.