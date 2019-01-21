В парижском бутике Oscar de la Renta картину XVII века

15:26 | 23.01.2019

Во время капитального ремонта бутика Oscar de la Renta в Париже была найдена картина XVII века. Об этом сообщает The New York Times.



Как отмечает газета, на полотне изображены французский маркиз и его свита, въезжающие в Иерусалим. Автор картины — художник фламандского происхождения Арно де Вуэз, работавший с первым придворным живописцем короля Людовика XIV Шарлем ле Брюном.



Как передает lenta.ru, за одной из стен рабочие обнаружили выполненное маслом произведение искусства, размер которого составлял три на шесть метров. В связи с находкой ремонт пришлось отложить на конец осени. Отмечается, что помещение для бутика выбирал исполнительный директор компании Oscar de la Renta Алекс Боллен. Он пообещал владельцам здания восстановить полотно за счет своих средств, если они разрешат оставить его в бутике.