135 тысяч призывников не берут в армию РФ из-за нарушений питания

15:20 | 23.01.2019

В России ежегодно порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию, получая медотводы из-за заболеваний, связанных с нарушением питания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.



Она добавила, что власти уже предпринимают меры для того, чтобы решить эту проблему. По словам главы Роспотребнадзора, благодаря этим шагам статистика по количеству россиян, страдающих ожирением, постепенно будет снижаться, передает «Интерфакс».