Детский омбудсмен Кемеровской области рассказал о голодных обмороках у школьников

15:13 | 23.01.2019

В кузбасских школах дети падают в голодные обмороки. Об это рассказал уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын во время выступления с докладом на сессии областного совета.



Как он отметил, зачастую у родителей нет тех денежных средств, которые требуются на посещение школьником столовой, из-за чего ученики прямо на уроках падают в голодные обмороки. При этом такая ситуация наиболее часто наблюдается в сельских поселениях, передает MK.ru. Он отметил, что случаи не единичные — «покатился целый ком», и поэтому он обратился к коммерческим компаниям с просьбой оплатить школьные обеды детей.