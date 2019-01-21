В США клеймившего своих проституток сутенёра приговорили к 18 годам тюрьмы

13:13 | 23.01.2019

В США сутенер Лавелеус Перселл, который силой заставлял женщин заниматься проституцией и выбивал на их шеях татуировку «казино», получил 18 лет тюрьмы.



«Король казино» в течение пяти лет — с 2012 по 2017 годы — вербовал множество женщин в Нью-Йорке, Пенсильвании и Северной Каролине. Он вовлекал их в проституцию, размещая обманчивые сообщения в социальных сетях и на сайте объявлений Backpage.com. Осужденный душил, избивал и похищал своих жертв.



Все заработанные деньги подчиненные проститутки отдавали сутенеру, называли его «папочка», носили определенную одежду и не разговаривали с другими мужчинами. На шее у них было выбито личное клеймо Перселла — слово «Казино», отмечает ren.tv.